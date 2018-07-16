В Крыму повысится стоимость проезда на пригородных маршрутах

В Крыму повысится стоимость проезда по ряду пригородных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в госкомитете по ценам и тарифам, с 24 июля увеличивается тариф на межрегиональных маршрутах Симферополь – Бахчисарай, Бахчисарай – Северная, Севастополь – Куйбышево, а также пригородных маршрутах Симферополь – Научный, Симферополь – Холмовка, Симферополь – Казанки, Симферополь – Песчаное. Стоимость перевозки 1 пассажира на 1 километр составит 1 рубль 78 копеек.

В 2019 году предельный экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров багажа по этим маршрутам составит 1,83 рубля за одного перевезенного пассажира на расстояние в один километр, сообщили в ведомстве.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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