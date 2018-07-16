Депутат Рады: При Трампе Крым уплывёт ещё дальше

На Украине признают, что Запад ищет удобный момент «помириться» с Россией без потери лица и уже готов «закрыть глаза» на Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымский вопрос стал слишком обременительным для США и Европы. По мнению депутата Верховной Рады Виктора Балога, ситуация может измениться в ближайшее время.

«Вопрос по Украине будут решать Трамп и Путин. Именно Трамп будет играть ключевую роль в этом вопросе», – заявил нардеп в эфире одного из украинских телеканалов, отметив, что «Путину важно решить вопрос Крыма с Трампом, а Трампу важно решить с Путиным вопрос Донбасса».

При этом Балога прогнозирует, что решение может не оправдать надежд «Незалежной».

« Скорее всего, будет применена формула, когда признавать не будут, какие-то символические санкции сохранят, но Крым вынесут «за скобки», – не исключил депутат.

Напомним, что сегодня в столице Финляндии пройдет третья полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее лидеры двух стран встречались в Гамбурге в ноябре 2017 года и на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) осенью того же года.

На беседу Путина и Трампа в Президентском дворце отводится три часа. При этом четкой повестки нет. «Лидеры сами определят ее во время переговоров», – рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В аппарате Путина отметили: «Наша сторона готова «рассмотреть буквально все ключевые вопросы». Эксперты считают, что президенты США и России будут говорить о проблемах, связанных с Сирией, Украиной, Ираном, а также, вероятно, КНДР.

В преддверии переговоров Дональд Трапм признался в Twitter, что «отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм» и вновь заявил, что «с нетерпением ждет встречи» с Путиным.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 16.07.18

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