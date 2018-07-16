Постмундиальная ломка: украинская пропаганда шлёт проклятия на голову человечества

На Украине разочарованы, расстроены и даже разгневаны исходом мундиаля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того как схлынула эйфория по поводу поведения хорватских футболистов после матча с Россией и улегся гнев от извинений, принесенных РФ хорватским защитником Домагоем Видой, в «Незалежной» пришли к выводу, что главным проигравшим на чемпионате мира оказалась Украина.

«Он своего добился. Всего, чего так хотел», – написал на своей странице в Facebook сбежавший из Крыма на Украину журналист Айдер Муджабаев, имея в виду президента РФ Владимира Путина и клеймя всех, кто участвовал и даже просто смотрел мировое первенство.

«Позор всем странам и футболистам, кто принял в этом участие», – негодует Муджабаев, утверждая, что чемпионат «был куплен у FIFA». И возмущается тем, что президенты Франции и Хорватии сфотографировались рядом с президентом России.

Другие печалятся по поводу бурной радости французов, ставших чемпионами мира.

«В принципе, Путин планомерно выполняет свою задачу по возвращению легализации России в мировом сообществе после начала событий в Украине. Успешно проведенным Чемпионатом мира, который никто на Западе не бойкотировал, Путин сделал первый шаг. Следующий будет на встрече с Трампом в Хельсинки, – комментирует ситуацию киевский политолог Дмитрий Корнейчук. – И только в Украине повторяют бред о международной изоляции России. На самом деле в изоляции именно Украина. Поскольку у нас нет международных партнеров. И именно нас разорвали на части...»

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.07.18

Депутат Рады: При Трампе Крым уплывёт ещё дальше. / Крымские пограничники спасли от браконьеров 10 тысяч морских обитателей. / В Крыму повысится стоимость проезда на пригородных маршрутах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»