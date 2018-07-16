В Крыму предупредили о наводнениях

Ливни и грозы могут спровоцировать наводнения и сход селевых потоков в горах полуострова.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе регионального МЧС, в Крыму объявлено экстренное предупреждение. «Во второй половине суток 16 июля и в течение суток 17 июля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровня воды на 0,5 – 1,5 м», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее крымские спасатели предупредили об обильных осадках, граде и сильном ветре до 23 м/с. При этом вероятность дождей сохранится до конца рабочей недели.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 16.07.18

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