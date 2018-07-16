Территорию симферопольского завода займут склады и магазины

В Симферополе ликвидирован еще один промышленный объект.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», АО Симферопольский ремонтно-механический завод, как утверждается на его сайте, изготавливает и реализует сельскохозяйственные машины, запасные части к ним, оказывает услуги по ремонту сельскохозяйственной техники. Завод расположен на улице Самохвалова (район Свободы).

Очевидно, все это теперь надо читать в прошедшем времени – указанные контактные телефоны не отвечают. Последние известия, касающиеся работы завода, датируются 2016 годом. Между тем на сайте завода есть протокол годового собрания акционеров, прошедшего в мае 2018 года. Оттуда следует, что по итогам прошлого года завод получил прибыль 5 млн 350 тыс руб, которую решено направить на покрытие убытков прошлых периодов, дивидендов не выплачивать.

А в июне руководство АО обратилось в Симферопольскую городскую администрацию с письмом. Отвечая на обращение завода, администрация разрешила использовать участок не для тяжелой промышленности, как он сейчас числится в кадастре, а для других целей. Там теперь можно заниматься деловым управлением, разместить магазины и предприятий общественного питания, склады, обслуживать автотранспорт.

Земельный участок, суда по кадастровой карте, занимает 3,7 га.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.07.18

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