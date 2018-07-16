ФАС нашла в Севастопольском университете нечто, чем теперь занимается следственный комитет

Севастопольский госуниверситет неловко распорядился большими деньгами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Севастопольский государственный университет (СевГУ) был создан в 2014 году в результате слияния нескольких образовательных организаций. Самыми значительными из них можно считать Севастопольский технический университет (еще раньше – Приборостроительный) и Севастопольский университет ядерной энергии и промышленности (бывшее Военно-морское инженерное училище).

Тогда же на обустройство нового вуза из бюджета РФ было выделено много денег. Достаточно сказать, что на сайте госзакупок перечень купленного для университета имущества и услуг занимает 100 страниц и обрывается декабрем 2015 года.

Однако, некоторые из старых закупок привлекли внимание правоохранительных органов. Следственный отдел по Гагаринскому району Следственного комитета Севастополя обратился к антимонопольной службе по Крыму и Севастополю (ФАС), и та провела в СевГУ внеплановую проверку.

ФАС внимательно изучила законность проведения, по крайней мере, трех старых процедур определения поставщика (подрядчика). Сделки 2015-16 годов были многомиллионными: контракт на поставку оборудования для обеспечения учебного процесса, на сумму более 14 млн руб, и два контракта на поставку, монтаж и пуско-наладку программно-аппаратных комплексов, серверной и сетевой инфраструктуры университета на сумму более 46 млн и 43,5 млн руб.

В упомянутых конкурсах победили московские фирмы с уставным капиталом 12 и 10 тыс руб: в первом ООО»Омикрон», в двух вторых – ООО «Санфлауер Сервисез».

Теперь в ходе проверки антимонопольщики установили действиях СевГУ возможное нарушение запретов, установленных Законом РФ «О защите конкуренции», которые направлены на создание преимуществ конкретному участнику при осуществлении закупки.

ФАС обнаружила там что-то, из-за чего решила внеплановую проверку прекратить, а копию материалов дела направить в Следственный отдел по Гагаринскому району города Севастополя.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.07.18

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