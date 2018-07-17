В России хотят исключить иностранцев из производства турбин для ТЭС

Министерство промышленноcти и торговли РФ предложило отказаться от участия иностранных компаний в разработке российской линейки мощных турбин для тепловых электростанций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока газовые турбины большой мощности в России производит только СП Siemens и компания «Силовые машины». Однако после поставок оборудования в Крым разгорелся скандал, и Siemens отказался работать с российскими госкомпаниями.

К 2019 году предполагается запустить опытное производство газовых турбин с выходом на серийные партии к 2027 году. Проект оценивается почти в 1,5 триллиона рублей. Поставлять подобное оборудование на экспорт пока не планируется. При этом в минпроме настаивают на необходимости освободить участников пилотных проектов от уплаты штрафов за срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию или поломки, чтобы не заставлять потребителей т оплачивать поставку мощностей оборудования, которое не работает, отмечает РБК.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 16.07.18

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