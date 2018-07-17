Движение по Крымскому мосту ограничат из-за группы «Любэ»

18 июля на Крымском мосту планируется ограничить движение автотранспорта. Терпеть неудобства автомобилистам придется из-за группы «Любэ», решившей посвятить мосту песню.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Любэ» не первые, кто будет петь о новом транспортном переходе между материком и полуостровом – мосту уже посвятили более 2,5 тысяч песен и стихов, но с момента его открытия схему движения меняют в первый раз: один из эпизодов клипа на новую песню решено отснять на ключевом и наиболее красивом участке автодороги – фарватерном, где потоки машин проезжают под сводами арки.

«В связи с проведением съемок клипа группы «Любэ» днём в среду, 18 июля, движение по Крымскому мосту в определённые интервалы времени будет выполняться по временной схеме: с возможными краткосрочными, не более 3 минут примерно один раз в час, ограничениями движения по направлению в Крым», – сообщили в инфоцентре моста, заверив, что это не окажет существенного влияния на дорожную обстановку. «Информация о текущей ситуации на трассе и рекомендации по выбору скоростного режима будет традиционно выводиться на табло переменной информации вдоль Крымского моста», – добавили в инфоценте.

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 17.07.18

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