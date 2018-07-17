Крымским рыбозаводчикам разрешат пользоваться рыбоводными участками без торгов

Крымским рыбозаводчикам разрешат пользоваться рыбоводными участками без проведения торгов: соответствующий законопроект Госдума собирается рассмотреть сегодня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с действующим законодательством, добросовестно исполнившие обязательства по договору пользования рыбоводным участком предприятия имеют право на продление договора аренды без торгов при условии внесения определенной платы – данная норма действует на всей территории России, за исключением Крыма и Севастополя.

«Хозяйства, работающие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, не могут переоформить свои документы на осуществление аквакультуры в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона, что ставит их в неравные конкурентные условия», – цитирует пояснительную записку к законопроекту «Парламентская газета».

Крымские предприятия, разводящие рыбу в водных объектах республики и Севастополя и получившие разрешения на эту деятельность во время нахождения Крыма в составе России, получат возможность продлевать аренду без торгов.

Ожидается, что законопроект получит одобрение депутатского корпуса.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 17.07.18

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