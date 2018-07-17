Мэй: Лондон намерен установить конструктивные отношения с Москвой

Цель Лондона заключается в установлении конструктивных отношений с Москвой. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние годы Лондон занимает по отношению к России жесткую позицию. Отношения между двумя странами ухудшились и в марте текущего года после инцидента с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон бездоказательно обвинил в случившемся Москву. Российская сторона неоднократно отвергала эти обвинения, напоминают «Известия».

В конце июня Мэй в ходе саммита ЕС призвала страны Евросоюза занять жесткую линию в отношении России и поддержать продление антироссийских санкций.

Однако 16 июля Мэй заявила в парламенте, что в долгосрочной перспективе Великобритания будет стремиться к «конструктивным отношениям» с Россией.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 17.07.18

Крымским рыбозаводчикам разрешат пользоваться рыбоводными участками без торгов. / Движение по Крымскому мосту ограничат из-за группы «Любэ». / В России хотят исключить иностранцев из производства турбин для ТЭС. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»