Украинец пытался купить российского пограничника

В пункте пропуска «Армянск» гражданин Украины пытался дать взятку российскому пограничнику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пограничном управлении ФСБ России по РК, мужчина пытался въехать на территорию полуострова на автомобиле «Мерседес» и предложил сотруднику пограничной службы крупную сумма за то, чтобы его автомобиль не досматривали. После того, как украинца предупредили об уголовной ответственности, он от своих намерений отказался, сообщили в ведомстве.

Всего с начала текущего года сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Республике Крым предлагали взятки 30 раз, общая сумма обещанного денежного вознаграждения превысила 1 млн 200 тысяч рублей.

Армянск, Варвара Бурлакова

Армянск. Другие новости 17.07.18

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