Обрыв, пожар и смерть: в Крыму в пропасть сорвался BMW

Смертельное ДТП произошло в окрестностях села Танковое в Бахчисарайском районе.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС по Крыму, с обрыва упал автомобиль марки BMW, высота не уточняется. Водитель не успел вовремя нажать на тормоз и погиб в результате возгорания машины при падении. Личность мужчины устанавливается.

Отметим, что в воскресенье в Бахчисарае авария унесла жизнь еще одного человека: погибла пассажирка ВАЗ 2103, водитель которого также не справился с управлением и врезался в припаркованные микроавтобус Mercedes Sprinter и автомобиль Volkswagen.

Всего за минувшие сутки на полуострове произошли еще три дорожно-транспортных происшествия (в Симферополе, поселке Раздольное, в Джанкойском районе вблизи села Ермаково), пострадали четыре человека.

Бахчисарайский район, Оксана Мурзина

Бахчисарайский район. Другие новости 17.07.18

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