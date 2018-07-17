Рядом с Совмином Крыма опять закатают деньги в асфальт

Четыре улицы Симферополя отремонтируют за счет средств резервного фонда президента Российской Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госкомитет конкурентной политики РК разместил по поручению горадминистрации Симферополя объявление о конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети и дорог местного значения. Предполагается, что будут отремонтированы четыре столичных улицы: Авиационная, Маршала Жукова, Маяковского. Как и каждый год, катки пройдут мимо здания Совмина Крыма – в очередной раз отремонтируют проспект Кирова.

Напомним: ремонт дороги и нанесение разметки на проспекте производился, например, в 2017 году в рамках подготовки к первому в истории крымской столицы военному параду. Тогда разметили так, что ширина выделенной для общественного транспорта полосы, стала значительно уже самих транспортных средств.

Максимальная сумма, в которую в этот раз должен будет уложиться подрядчик – 360 млн 737 тыс руб. Больше половины этих денег израсходуют именно на проспект Кирова, он оказался длиннее прочих упомянутых улиц – 1931 м и еще 9 см. Для сравнения: улица Маршала Жуков, оказывается, имеет длину 1449 м 56 см.

Источником финансирования будет специальная субсидия (для финансового обеспечения дорожной деятельности) из средств резервного фонда Президента Российской Федерации).

Окончание работ запланировано на 20 декабря. Заявки на конкурс принимаются до конца месяца, и замглавы администрации Симферополя Сергей Круцюк надеется, что конкурсная процедура завершится к 10 августа: «Мы полностью отремонтируем проспект Кирова – это капитальный ремонт с заменой основания и бордюрного камня».

Симферополь, Ольга Картошина

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