Август поднял цены: отдых в Крыму продолжает дорожать

Стоимость пакетных туров на отдых в Крыму в начале августа существенно подросла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем сегменте ценник вырос на 48% по сравнению с третьей декадой июля. По этому показателю полуостров выбился в лидеры. По данным Ассоциации туроператоров России(АТОР), отдых в Анапе подорожал на 40%, а в Сочи всего лишь на 6,7%.

При этом минимальные цены пакетных туров на полуостров изменились не столь кардинально. Самая бюджетная неделя на двоих с вылетом 4 августа из Москвы предлагалась за 37 тысяч 094 рубля. Это 7 ночей в отеле Феодосии, завтраки включены в стоимость. Две недели назад самый дешевый недельный тур стоил 32 тысячи 394 рубля, без питания (отель в Оленевке, Черноморский район).

Тем не менее, Крым обошли не только его постоянный конкурент и безусловный лидер бюджетного отдыха Анапа (27 тысяч 552 рублей на двоих с вылетом 4 августа и размещением в трехзвездочном отеле с завтраками, что на 2 тысячи дороже, чем тур в тот же отель с вылетом 20 июля), но и Греция, предлагающая проживание в апартаментах на острове Крит за 36 тысяч 769 рублей на двоих, без питания.

Сочи расположился на четвертом месте: за 42 тысячи 770 рублей можно купить недельный тур на двоих в мини-отель в Адлере, без питания. Поездка в Красную поляну обойдется в 35 тысяч 905 рублей, завтраки включены.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 17.07.18

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