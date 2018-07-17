Киев: В Хельсинки Трамп полностью проигнорировал жалобы Порошенко на Путина

Хельсинская встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердила опасения ряда украинских политиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинская тема отыграна и отходит на второй план.

В ходе совместной пресс-конференции после переговоров Дональд Трамп обошел стороной вопросы, касающиеся Украины. Глава США не стал отвечать и на вопрос о принадлежности Крыма. Американскому коллеге помог российский лидер, заявивший, что у них с президентом США расходятся взгляды на эту проблему. «Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас иная точка зрения», – сказал президент России.

В «Незалежной» поспешили записать итоги встречи в проигрыш американскому президенту.

«Вчерашняя встреча с Путиным в личностном плане является абсолютно проигрышной для Трампа. Поэтому амбиции Кремля несколько удовлетворены. То, что там мало прозвучало слово «Украина», так же дает ответ на этот вопрос. Однако я согласен, что ухудшения ситуации не произошло», – заявил в эфире одного из украинских каналов экс-представитель страны на переговорах в Минске Роман Бессмертный, отметивший, что Москва и Вашингтон взяли паузу в обсуждении этого вопроса.

Иначе отреагировал на результат переговоров президент Украины Петр Порошенко.

«Основываясь на моей встрече с Трампом, которая состоялась накануне на саммите Украина – НАТО, основываясь на документах саммита НАТО, где стоит, в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США. А то, что об этом говорил Путин, то для меня является совершенно очевидным, что если он так много говорил, то и ему оно чешется», – заявил Порошенко.

Впрочем, многие сомневаются, что Порошенко встречался с Трампом в преддверии его переговоров с Путиным в столице Финляндии. Политолог Сергей Михеев и вовсе высмеял украинского президента в эфире телеканала «Россия 1».

«Есть одна черта современной украинской политики, которую они не осознают, но она выдаёт их вторичность и провинциальность. «Путин будет встречаться с Трампом, а я перепрыгну через два стула и ещё раньше встречусь, и скажу, что я Трампа проинструктировал». Вот эта попытка повторять в миниатюре все действия своего геополитического соперника – это признание собственной слабости и такая провинциальность», – сказал он.

Как уже сообщал «Новый День», ранее о низком авторитете Украины на международной политической арене и о том, что украинская тема больше не будет камнем преткновения в отношениях России и Запада заявили экс-дипломат, старший советник украинского Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук и нардеп Верховной Рады Виктор Балога.

Однако если Филипчук дипломатично высказался в духе того, что Украина просто опоздала, то слова Балога вполне могут оказаться пророческими: «Скорее всего, будет применена формула, когда признавать не будут, какие-то символические санкции сохранят, но Крым вынесут «за скобки».

Отметим, что после встречи в Хельсинки Владимир Путин в интервью «Первому каналу» рассказал, что у них с Трампом ​после личной беседы возникли новые идеи по урегулированию на Украине. «Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это позитивный такой элемент движения вперед. Может быть, так я скажу очень аккуратно», – сообщил глава государства.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 17.07.18

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