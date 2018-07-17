Верка Сердючка посочувствовала обманутым на Майдане украинцам

Организаторы Майдана обманули украинцев: люди не стали жить лучше. И в России тоже ничего не изменилось. Об этом заявил украинский артист Андрей Данилко, известный на постсоветских просторах как Верка Сердючка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верка Сердючка впервые появилась на сцене в 1993 году. В 1997 году у разбитной проводницы появилась своя программа «СВ-шоу» на украинском телевидении. В 1998 «СВ-шоу» переехало в Россию. После 2014 года, несмотря на разгорающийся конфликт между двумя странами, Данилко в России выступать не перестал. И, по его словам, российско-украинские разборки на СЕрдючку никак не повлияли. Более того, Данилко считает свою проводницу единственным мостиком между двумя странами:

«Понятно, что это ужасный конфликт, это политика. Но есть еще люди, и люди все равно отмечают юбилеи, женятся, выходят замуж, у кого-то жена украинка, муж русский, или наоборот. Поэтому, невзирая ни на какие мнения, правильно это или неправильно, мы всегда выступаем у людей, которые нас зовут», – заявил артист BBC и подчеркнул: Россия с начала конфликта не изменилась:

«У меня нет такого ощущения. Когда мы приезжаем, мы все время живем в одной и той же гостинице. И вы знаете, там настолько хорошее отношение – нам радуются швейцары, девочки, которые привозят еду, когда мы поздно возвращаемся в номера, и они все интересуются, все переживают. В том, что касается людей, ничего не поменялось. Наоборот, появилось какое-то беспокойство, интерес – что у нас, что у вас».

Что же касается ситуации на Украине, то Данилко по-прежнему относится скептически ко всем политическим новшествам, заявляя, что людей, поверивших в Майдан, обманули:

«Я не люблю революцию. Конечно, если говорить это в момент происходящего, тебя не услышат. В том, что гибнут люди, виноваты политики. Потому что, если они любят свою страну и хотят ей добра, они должны встречаться, договариваться, идти на компромиссы и приходить все-таки к тому, чтобы люди жили лучше.

По всей видимости, это не получается, и это исключительно их [политиков] проблема. Что касается меня, я же говорю: я за людей. Те люди, которые искренне выходили на Майдан – их много, их большинство. Инна, которая играет маму Сердючки, в момент высшего эмоционального пика этого Майдана (я тогда смотрел со стороны и просто не верил), Инна была подхвачена этой эмоцией и говорит: я пойду в палатки, буду помогать резать еду. Я ей говорю: ты с ума сошла?

Насколько же это втягивает людей, которые не защищены каким-то панцирем – меня-то били всю жизнь, и я могу отличить, когда есть какой-то подвох, обман и хитрость. Оно так и получилось – люди не стали жить лучше, отношения плохие, и для того, чтобы прилететь в Москву, нужно сначала лететь в Минск. Все делается только для того, чтобы людям было плохо. Я считаю, что в этом виноваты исключительно политики».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.07.18

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