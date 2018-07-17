Аксенов: Сделан первый шаг к международному признанию Крыма

На саммите президентов России и США в Хельсинки был сделан первый шаг к международному признанию Крыма. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 июня на встрече в Хельсинки президенты России и США в числе прочего обсуждали и тему Крыма.

«Мы знаем позицию президента Трампа по поводу того, что Крым – это часть Украины, он мне сегодня об этом еще раз сказал, я ему сформулировал нашу позицию, – рассказал Владимир Путин после встречи. – На этом дискуссия по Крыму закончилась».

«Уверен, что глава нашего государства сделал все возможное, чтобы решить те задачи, которые волнуют сегодня российское общество и мировое сообщество. Один из таких важнейших вопросов – это международное признание Крыма как субъекта РФ и снятие санкций. Первый шаг в этом направлении сделан, будем ждать результатов, – прокомментировал итоги встречи глава Крыма Сергей Аксенов. – Очень важно, что в ходе совместной пресс-конференции президентов глава нашего государства еще раз подчеркнул: мартовский референдум 2014 года о воссоединении Крыма с Россией проведен в строгом соответствии с международным правом, с Уставом ООН. Так что вопрос закрыт, и это должны осознать все».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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