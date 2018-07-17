Потянуло на приключения: в Крыму из детского лагеря сбежали подростки

В Алуште из детского лагеря сбежали два пятнадцатилетних подростка.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД, происшествие случилось сегодня, несовершеннолетние самовольно покинули территорию летнего оздоровительного учреждения.

Правоохранители объявили юнцов в розыск.

Приметы Андреева Евгения Владимировича 04.01.2003 года рождения: на вид 15-17 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, губы средние, уши оттопыренные, нос прямой. Был одет в черную футболку с коротким рукавом, брюки черного цвета, темные кроссовки.

Приметы Ерушкина Евгения Владиславовича, 24.01.2003 года рождения: на вид 15-17 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза темные, губы средние, уши оттопыренные, нос прямой. Был одет в куртку-ветровку цвета «хаки», черные спортивные брюки с красными вставками в виде треугольника снизу.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавших несовершеннолетних, сообщить по телефонам: (3652) 667-588, +7-988-083-05-41, +7-978-135-66-52 или 102.

Алушта, Оксана Мурзина

Алушта. Другие новости 17.07.18

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