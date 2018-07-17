Воинское кладбище в Симферополе осветят и озеленят

Симферопольская администрация обещает благоустроить воинское кладбище времен Крымской войны середины XIX века.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этом воинском кладбище в братских могилах похоронено около 35 тысяч русских воинов, погибших в Крымской войне и умерших от ран в тыловом Симферополе.

К 150-летию начала Крымской войны территория Братского кладбища была облагорожена, там был восстановлен храм-памятник св. Марии Магдалины. В 2004 году на части территории были установлены фонари, которые теперь заметно обветшали.

Теперь администрация города намерена потратить 2 млн руб на благоустройство мемориала. Будет установлено наружное освещения южной части кладбища (там ее до сих пор не было), проведены пусконаладочные работы. Часть денег пойдет на благоустройство и озеленение территории.

В техзадании указан срок окончания работ – 11 ноября нынешнего года. Возможно, на эти дни намечены мероприятия, о которых пока не объявлено: дата может быть привязана к 165-летию Синопского сражения – последнего крупного сражение парусных флотов. Тогда русский Черноморский флот, которым командовал Павел Нахимов, разгромил турецкую эскадру.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.07.18

Потянуло на приключения: в Крыму из детского лагеря сбежали подростки. / Аксенов: Сделан первый шаг к международному признанию Крыма. / Верка Сердючка посочувствовала обманутым на Майдане украинцам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»