В Крыму растет производство мяса и молока

В Крыму зафиксирован рост производства продуктов питания.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Крымстата, за 6 месяцев текущего года на полуострове произвели на 15,5% больше пищевой продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

В региональной службе статистики отметили, что производство говядины и телятины, в том числе для детского питания, увеличилось на 105,9 тонн, свинины (включая детское питание) – на 528,1 тонны, консервов рыбных – на 952,4 тысяч условных банок, рыбы мороженой – на 199,6 тонны, молока, кроме сырого, – на 636,8 тонны, масла сливочного и паст масляных – на 66,9 тонны, творога – на 198,7 тонны и сметаны – на 14,5 тонны.

При этом произошло снижение объемов выпуска колбасных изделий на 255,6 тонны, рыбы вяленой, соленой и несоленой или в рассоле – на 46,1 тонны, муки пшеничной и пшенично-ржаной – почти на 5 тысяч тонн, крупы – на 478,4 тонны, изделий хлебобулочных недлительного хранения – на 294,1 тонн.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 17.07.18

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