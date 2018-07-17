Севастополю не нужен современный перинатальный центр – так решили чиновники

Власти Севастополя ответили отказом на просьбу горожан построить в городе современный перинатальный центр.

Как уже сообщал «Новый День», В рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионах РФ было открыто 75 перинатальных центров – медицинских учреждений нового типа, в стенах которых борьба за жизнь и здоровье матери и ребенка ведется на всех этапах: от проблем сохранения и восстановления репродуктивной функции женщины до выхаживания и лечения новорожденных, в том числе, недоношенных детей. В августе 2014 года о необходимости строительства перинатального центра в Севастополе местные чиновники докладывали в Правительство РФ и Министерство здравоохранения. В апреле текущего года общественная организация «Севастопольские мамы» напомнила губернатору Дмитрию Овсянникову о проблеме:

«Роддома нашего города находятся в плачевном состоянии, вынуждено и экстренно закрываются на санобработку, не хватает медицинского персонала. Да что уж, не хватает пресловутых койко-мест, что просто опасно для жизни новорожденных и их матерей, – отмечала тогда председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева. – Переуплотненность севастопольских роддомов сверх утвержденных нормативов ведет к распространению внутрибольничных инфекций, и как следствие, вынуждает принимать экстренные меры по внеплановому закрытию роддомов на дезинфекционную и санитарную обработку. Такая история произошла в начале февраля в роддоме №2. Однако чиновники решили, что перинатальный центр городу не нужен. Соответствующий ответ на обращение к Овсянникову общественники из департамента здравоохранения Севастополя.

«Чиновники указали, что в Севастополе детей стало рождаться меньше, наблюдается отрицательная динамика этого показателя, – рассказали РИА «Новый День» в СРОО «Севастопольские мамы». – Так, количество родов в Севастополе за последние три года (по данным статистического бюро) составила соответственно в 2015 году – 5077, в 2016 году – 4957, в 2017 году – уже 4437. Таким образом, за три года число процедур родовспоможения в севастопольских родильных домах сократилось на 12,6%.

В 2017 году доля нормальных родов составляет 52% от общего количества родов, а из общего числа только 16 человек был направлено в учреждения здравоохранения третьего уровня, то есть в другие регионы (родильные дома №1, №2 ГБУЗС «Городская больница №5 являются учреждения родовспоможения второго уровня)».

В общественной организации утверждают: сокращение числа родов, в первую очередь, связано с тем, что все, кто может, едут рожать в Симферополь.

«Севастопольская система перинатальной медицины находится в удручающем состоянии и разговоры чиновников, которые были начаты в 2014 году, о том, что Севастополю нужен современный перинатальный центр, к сожалению, к настоящему моменту прекращены. Чиновники ссылаются на то, что рожать стали меньше, но указанная статистика может отличаться от фактического положения дел тем, что женщины нашего города массово едут рожать в Симферополь, так как уровень медицинской помощи там намного выше, – отмечает Елена Голубева. – Мы направим запрос в министерство здравоохранения Республики Крым для получения информации о том, сколько рожениц с севастопольской пропиской было принято в Симферопольском роддоме. Это даст возможность составить объективную картину ситуации статистики в области работы системы Севастопольского родовспоможения».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 17.07.18

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