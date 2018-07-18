В Ялте восстановят храм, разрушенный землетрясением в начале ХХ века

В Ливадии восстановят храм, разрушенный землетрясением в начале ХХ века. Об этом сообщили в администрации Ялты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», церковь Вознесения Господня была воздвигнута по проекту архитектора Альфонса Венсана в 1876 году при поддержке императрицы Марии Александровны.

В сентябре 1927 года у южного берега Крыма произошло землетрясение силой более 7 баллов (по некоторым данным, в эпицентре – до 9 баллов). Мощные толчки привели к разрушениям построек береговой зоны от Алушты до Севастополя. В Алуште были повреждены гостиницы и Генуэзская башня, в Алупке – Воронцовский дворец и мечеть, произошли обвалы на горе Кошка.

В окрестностях Ялты пострадали 70% построек, в самом городе были разрушены гостиницы и жилые дома. Досталось тогда и символу полуострова – замку «Ласточкино гнездо». От сильных подземных толчков часть опорной скалы вместе с садом обрушилась в море, а обзорная площадка угрожающе нависла над пропастью.

Разрушенным оказался и храм в Ливадии. Теперь его собираются Храм будет воссоздать как памятник трагической гибели царской семьи.

На сегодняшний день выполнены необходимые укрепительные работы и сделано бетонное основание.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 18.07.18

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