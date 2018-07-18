На Украине присвоили четыре крымских санатория.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прокуратуре несуществующей Автономной Республики Крым заявили, что смогли добиться внесения в государственный реестр имущественных прав на недвижимость сведения о праве государственной собственности (в лице Фонда государственного имущества Украины) на имущество санаториев «Украина» 9сейчас он называет «Родина» – прим. НД), «Ай-Петри», «Орлиное гнездо», «Золотой пляж». Общая площадь указанных санаториев составляет около 11 тысяч квадратных метров.

Отметим, что все 4 санатория действующие и расположены в самых популярных местах Большой Ялты: «Родина» находится в Гаспре, «Ай-Петри» – в Мисхоре, «Золотой пляж» – в Ливадии, а «Орлиное гнездо» – в центре самой Ялты рядом с Приморским парком.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.07.18

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