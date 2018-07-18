Кто кого: Россия и Украина начали переговоры о транзите газа

В Берлине состоялся первый раунд трехсторонних переговоров об условиях продления транзита российского газа через Украину В обсуждении приняли участие представители двух стран и Евросоюза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 194,4 млрд кубометров газа. В перспективе этот показатель может вырасти еще на 17-25 млрд кубов, считают в Минэнерго РФ. И это станет залогом загрузки украинского маршрута после окончания действующего между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз» контракта. «Речь может идти о дополнительных 10-15% роста. Эти дополнительные объемы обсуждались как один из возможных источников загрузки газотранспортной системы Украины», – сообщил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи, добавив: российская сторона готова рассматривать разные варианты продолжения транзита через Украину – продление действующего контракта или заключение нового.

Но сначала нужно урегулировать все спорные отношения, подчеркнул министр. Конструктивным способом решения может стать заключение мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом». «Но не исключается вариант, что мы дождемся решения арбитражного суда», – сказал Новак. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что мировое соглашение с «Газпромом» по уже вынесенному решению стокгольмского арбитража невозможно.

Топ-менеджеры «Газпрома» и «Нафтогаза» по итогам встречи настроены менее оптимистично: «Объемы транзита газа через территорию Украины после 2019 года сегодня не обсуждались, – сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. – Состоявшиеся консультации не носят статуса переговоров между компаниями». «Газпром» будет ждать решения апелляционной инстанции и главным условием продления договора на транзит заявляет «восстановление баланса интересов и симметричности ответственности сторон по действующим контрактам».

Украинская сторона не видит в этом смысла: «Теоретически мы могли бы это рассмотреть с какими-то другими контрагентами, но мы слишком хорошо знаем «Газпром» и помним историю переговоров 2014 года, – сказал председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. – Мы именно потому и оказались в арбитраже, что не смогли прийти к мировому соглашению». «Позиция российской стороны фактически означает, что настоящие переговоры фактически возможны не раньше, чем будет получено решение апелляционного суда по стокгольмскому арбитражу. То есть через 1-1,5 года», – добавил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Решение стокгольмского арбитража, похоже, становится камнем преткновения для достижения компромисса. «Начало переговоров получилось не совсем конструктивным. И Москве, и Киеву в этом вопросе сложно пойти на уступки, несмотря на то, что стороны в целом понимают – договариваться надо, необходимость транзита через Украину после 2019 года сохранится», – цитируют «Ведомости» директора отдела корпораций Fitch Дмитрия Маринченко.

Вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович предложил обсудить вопрос на политическим уровне в октябре 2018 года, пообещав подготовить к этой встрече детальную оценку потребностей Европы в газе на период 2020-2030 годов.

По его словам, главное в ходе переговоров – «формирование доверия», а «трехсторонний процесс – наиболее эффективный в том, что касается поиска совместных решений».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 18.07.18

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