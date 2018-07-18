«Как шарахнем!» На Украине предложили отбить Азовское море у России

Президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение силовым ведомствам начать активное противодействие России в Азовском море. Однако это быстро может превратиться в бутафорию, считают в «Незалежной».

Как уже сообщал «Новый День», конфликт в Азовском море разгорелся после того, как украинские пограничники пиратским образом захватили крымское рыболовецкое судно и угнали его в Бердянск. Россия усилила морскую группировку, контролирующую акваторию. Украина заявила, что ей устроили морскую блокаду и начала грозить ответными мерами.

«С формальной точки зрения, президент был совершенно прав. Действия российских пограничников и сотрудников ФСБ создают угрозу экономическим интересам Украины и должны получить адекватный ответ. Дипломатический компонент которого в виде иска Украины в международный арбитраж в рамках Конвенции ООН по морскому праву уже был реализован, – пишет depo.ua. – Но кроме дипломатического компонента, реализация которого затянется, вероятно, на годы, нужен и оперативный ответ, который и должны осуществить, получив соответствующий приказ президента, господа министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба Виктор Муженко и командующий ВМС Игорь Воронченко.

Военным здесь можно посочувствовать – они оказались в затруднительной ситуации. Бороться с проблемами, которые пока что гипотетические, вроде возможного морского десанта российских сил, – относительно легко. Можно провести какие-то учения, показательные артиллерийские стрельбы (хотя подобный вариант «противодействия» морскому десанту попахивает первой половиной прошлого века) и заявить, что «граница на замке». «Вынеся за скобки» преимущество противника на море и, не исключено, в воздухе. А там, глядишь, пронесет – и испытывать оборону от десантов на практике не придется.

Зато здесь украинские военачальники столкнутся с реальной проблемой. Поскольку, даже имея надлежащее оснащение – маломерные корабли, катера и морскую авиацию, «прессовать» россиян было бы не так уж и просто».

В «Незалежной» признают: проверки и обзоры кораблей российскими военными хоть и доставляют Украине массу неприятностей, но осуществляются в соответствии с действующим договором между Украиной и Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Поэтому останавливать силой такие обзоры украинцы не имеют права. Проводить задержание российских военных катеров тоже невозможно – согласно статье 32 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, такие суда пользуются экстериториальностью.

«Можно, в принципе, применить зеркальные средства, в частности задерживая торговые корабли, идущие в российские порты. Но и здесь не все просто, – отмечает украинская пресса. – Поскольку, имея на Азовском море крайне скромный потенциал в виде 5 катеров и 10 малых катеров (из которых заметная часть отпраздновала 40-летний юбилей и больше времени проводит в ремонте, чем в море), вести агрессивное задержание российских кораблей в окружении многочисленных российских сил будет, мягко говоря, непросто. Перебросить усиления из Черного моря после строительства Керченского моста будет крайне сложно. Построить что-то новое на Азове, пусть даже небольшие катера, тоже вряд ли удастся в ближайшие три-четыре года. А проблему следует решать немедленно».

Единственным реалистичным способом хотя бы обозначить свое присутствие в Азовском море на Украине считают проведение ракетных стрельб с «закрытием» существенной акватории.

«Еще в начале февраля СНБО, которая находится сейчас в тяжелой задумчивости по поводу того, как «ответить» россиянам на Азове, демонстрировала видеосюжеты со стрельбами противокорабельными ракетами «Нептун», – напоминают украинские журналисты. – Дальность действия которых, по словам разработчиков из ОКБ «Луч», как раз и составляет около 300 километров – то есть практически на весь размер Азовского моря. При этом демонстрации сопровождались уверениями, что это оружие, которое может базироваться как на берегу, так и в море, вот-вот пойдет в войска. Возможно, сегодняшняя ситуация на Азове как раз и является идеальной для того, чтобы испытать эти ракеты не на 30-километровом полигоне, а на 300-километровой морской глади? Тем более, что для испытаний оружие не обязательно должно быть передано войскам. И прототипов для испытаний можно сделать немало, если учесть тот факт, что корпуса «Нептунов» поразительно похожи на несколько доработанные корпуса ракет С-200, часть которых сейчас выводятся из использования».

Правда, неизвестно, чем на попытку «простреливать» все Азовское море ответит Россия: на постоянное угрозы «незалежных» политиков вернуть Крым силой, РФ ответила созданием на полуострове уникальной межвидовой группировки, не оставляющей ни единого шанса потенциальному противнику. «Сама группировка порядка 32 тысяч человек, это во-первых. Во-вторых, очень мощная группировка как авиационная, так и корабельная. В корабельной группировке угроза откуда? Это ракетные системы «Калибр». Это стратегическое оружие, которое может достигать любой точки нашей страны. До Львова, полностью на всей территории», – оценил ситуацию представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.07.18

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