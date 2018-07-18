Плоды майдана: четверть Украины живет в нищете

25% населения Украины находится за чертой бедности. Об этом заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», после майдана число украинцев, живущих в нищете, выросло с 15% до 25%. При этом представитель Всемирного банка считает, что экономический потенциал «Незалежной» гораздо выше, чем у Польши или Индонезии. Кахконен отмечает, что кризис в стране разразился из-за экономической политики киевского режима, которая отстала на 20 лет. Она также напомнила, что начиная с 2014 года Всемирный банк вложил в Украину больше, чем в любую другую страну – 5,5 миллиардов долларов, однако средства не были использованы по назначению.

Кахконен подчёркивает, чтобы остановить рост бедности, власти «Незалежной» должны завершить начатые реформы. «Украина сделала шаг в реформировании разных сфер, и ей нельзя останавливаться, – цитируют украинские СМИ представителя Всемирного банка. – Если будут изменения, в частности, создадут прозрачный рынок земли, то будет и стимул для повышения стандартов жизни».

Как сообщал «Новый День», ранее Кахконен заявляла, что решающими для оздоровления украинской экономики должны стать 4 реформы: пенсионная, земельная, здравоохранительная и антикоррупционная. Напомним, Киев использовал лишь двадцатую часть выделенных Всемирным банком средств, расходуя на резервирование займов гораздо больше, чем на реальные проекты.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 18.07.18

«Как шарахнем!» На Украине предложили отбить Азовское море у России. / На Ямале прокомментировали слова актрисы Роговцевой о том, что Сенцову «запихивают еду со всех сторон». / Кто кого: Россия и Украина начали переговоры о транзите газа. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»