На границе с Крымом задержали украинца с боеприпасами

Гражданин Украины отправился в Крым с четырьмя десятками патронов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», мужчина следовал по маршруту Мариуполь – Симферополь. Однако пробраться вглубь Крыма ему не удалось: иностранца задержали в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Джанкой», пограничники обнаружили у гостя из сопредельного государства 37 патронов калибром 9 миллиметров.

По словам 32-летнего украинца, боеприпасы предназначались для его личного травматического пистолета, который он в поездку не взял. Изъятые патроны были переданы на исследование в криминалистический центр. По результатам экспертизы будет приниматься решение о применении наказания для жителя Украины, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.

В ведомстве напоминают, что в соответствии с общепринятой международной практикой оружие и боеприпасы запрещены к провозу через госграницу, вне зависимости от вида и цели их применения.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 18.07.18

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