Непогода не желает уходить из Крыма: полуостров может «смыть»

В Крыму объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня и 19 июля на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер будет достигать 23 метров в секунду. В Гидрометцентре Крыма не исключают, что штормовое предупреждение будет продлено еще на несколько дней.

«Такой характер погоды сохранится минимум до 22 июля: днем возможны сильные дожди с грозами и даже с градом, а приблизительно с 25 по 30 июля будет перерыв без дождей, но это пока предварительный прогноз», – сообщила РИА «Новый День» заместитель начальника Гидрометцентра Крыма Ирина Кириченко.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.07.18

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