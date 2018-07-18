«Заразный» сосед: на Украине зарегистрирована вспышка ботулизма

С начала года на Украине от ботулизма умерли пять человек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе в Запорожской области был зафиксирован пятый с начала года летальный случай. Известно, что 46-летний украинец отравился вяленой рыбой. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения, так как за медицинской помощью мужчина не обращался.

По данным министерства здравоохранения Украины, в текущем году ботулизмом заболели 65 человек. В ведомстве утверждают, что в «Незалежной» уже есть вакцина, переданная ООН в качестве гуманитарной помощи. Хотя в июне вакцины на Украине не было.

Как сообщал «Новый День», вспышки заболевания стали фиксироваться с 2014 года, когда Украина отказалась от противоботулинической вакцины российского производства. На протяжении нескольких лет жители «Незалежной» были вынуждены доставать вакцину из-под полы. Между тем, ботулизм – не единственная проблема на Украине. Из-за отсутствия вакцин стремительно распространяется еще одно инфекционное заболевание – корь.

Напомним, ботулизм – это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Причиной чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мяса, рыбы, реже – овощей. Ботулизм может привести к тяжелым последствиям. В то же время, ботулизма в большинстве случаев можно избежать, придерживаясь простых пищевых правил.

Запорожье, Анастасия Зук

Запорожье. Другие новости 18.07.18

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