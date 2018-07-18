Смертельное ДТП: в Крыму погиб годовалый малыш

В Белогорском районе на трассе Симферополь – Феодосия лобовая авария унесла жизни трех человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня ночью в селе Крымская Роза. Известно, что водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся автомобилем «Skoda».

В результате лобовой аварии погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также 11-месячный ребенок, находившийся в иномарке. Водитель автомобиля «Skoda» не пострадал, а его пассажирка была госпитализирована в больницу с различными травмами. В настоящее время по факту дорожного происшествия проводится проверка.

Крымская Роза, Анастасия Зук

Крымская Роза. Другие новости 18.07.18

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