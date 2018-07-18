Угонщики элитных авто проведут в тюрьме от трех до семи лет

В Алуште вынесли приговор членам организованной преступной группы, занимавшимся угонами дорогих иномарок.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Крыму, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям «кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере), «вымогательство, совершенное организованной группой в крупном размере» и «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», и проведут за решеткой от 3 до 7,5 лет. Своей вины подсудимые не признали.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в течение 2016 года пятеро угонщиков, среди которых были бывшие сотрудники органов внутренних дел, похитили в Ялте и Алуште несколько автомобилей, среди которых были Toyota, Lexus и Range Rover. При этом они использовали специальные технические средства. Угнанные иномарки сбывали. автомобили сбывали. Кроме этого, вымогали с их владельцев деньги за возврат похищенного имущества. Общая сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей.

Алушта, Оксана Мурзина

Алушта. Другие новости 18.07.18

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