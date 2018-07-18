В Крыму устроили погром на мусульманском кладбище

В поселке Багерово в Восточном Крыму подростки разгромили более 10 надгробий на мусульманском кладбище.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», личности вандалов уже установлены. «Несмотря на заявления рядя крымско-татарских деятелей о том, что данное преступление осталось безнаказанным сообщаю, что виновники найдены – ими оказались несовершеннолетние, которые забавы ради совершили этот глупый поступок. Их деяние будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района, родителям направлены протоколы об административном правонарушении, а также будут предприняты иные меры, предусмотренные законодательством», – написал на своей странице в Facebook заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев. Он напомнил, что представители запрещенного в РФ меджлиса крымско-татарского народа пытались политизировать инцидент.

«Вандализм на кладбище, не важно какого вероисповедания там бы ни были захоронены люди, – подлежит осуждению и наказанию, в равной мере как и попытки придать этой ситуации иной, скрытый подтекст, которого там нет», – заключил Мельгазиев.

Комментаторы считают, что вину на малолетних попросту переложили, а всему виной «затаившиеся» меджлисовцы: «Специально для разжигания конфликта. Просто есть нормальные татары, проживающие в Крыму, а есть запрещенная террористическая организация меджлис – это те дурики, что электрические опоры в 2014 ломали, их сторонники, к сожалению, не все из Крыма бежали, вот и пакостят».

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 18.07.18

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