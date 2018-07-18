На Украине в похищениях турецких оппозиционеров нашли след Порошенко

На Украине с разрешения президента «Незалежной» Петра Порошенко устроили облаву на турков – противников лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее спецслужбы вывезли из Одессы и Николаева оппозиционного блогера Юсуфа Инана и бизнесмена Салиха Зеки Игита, которых на родине подозревают в связях с оппозиционной организацией Фетхуллаха Гюлена. Родственники похищенных сообщили, что оппозиционеров задержали сотрудники СБУ, а затем их экстрадировали в Стамбул. Однако украинские спецслужбы не комментируют спецоперацию.

Между тем, по информации украинских СМИ, противников Эрдогана похитили благодаря личным договоренностям украинского и турецкого президентов. При этом источники утверждают, что существует список, который включает выдачу еще 8 человек.

«Это одна из личных договоренностей между Порошенко и Эрдоганом. У них между собой идет интенсивный диалог по многим вопросам. Начиная от бизнес-экономических отношений и заканчивая влиянием турецких властей на позицию Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии», – цитирует «Страна.ua» свой источник.

Эксперты отмечают, что сторонников Гюлена не задерживают в развитых западных странах, так как там они считаются оппозиционерами и политическими беженцами. «По мнению Запада ничего криминального они не совершали, а лишь выступили против Эрдогана. Противников президента Турции задерживают в бедных странах, где у самих проблемы с демократией, а местные власти тоже обвиняются в диктатуре. В случае с Украиной, по все видимости, ведется двойная игра. Киев фактически помог задержать оппозиционеров, выступил на стороне Эрдогана, несмотря на его напряженные отношения с Америкой, а Гюлен, наоборот, считается человеком Вашингтона. В этой ситуации сыграл фактор финансов и бизнес-связей между Украиной и Турцией», – отмечают источники в силовых структурах Турции.

Отреагирует ли Запад на задержание турецких оппозиционеров пока неизвестно, украинские власти также как и силовые структуры «Незалежной» не комментируют инциденты.

Одесса, Анастасия Зук

Одесса. Другие новости 18.07.18

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