Чихали на санкции: немцы и австрийцы снабжают Крым оборудованием

Несмотря на антироссийские санкции, промышленность Крыма продолжает развиваться быстрыми темпами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприятия республики оснащены европейским современным оборудованием. Так, накануне в Крыму открылась фабрика по производству пластиковых окон и стеклопакетов, оборудование для которой было поставлено из Германии и Австрии. Объем инвестиций в данное производство составил около 50 миллионов рублей. Предприятие было обустроено в кратчайшие сроки. На данный момент производство уже запущено, кампания может выпускать около 500 изделий в смену.

«Мы сегодня увидели, что новообразованное предприятие оснащено современнейшим оборудованием немецких и австрийских производителей, которые, несмотря на санкции, верят в то, что промышленность Крыма будет возрождаться. Сегодня на предприятии трудится порядка 46 человек, но учитывая возможности расширения, в связи с работой на полную мощность, количество работников будет увеличено до 90 человек. Надеемся, что производственная кампания будет развиваться и дальше, и соответственно получать заказы и задания», – заявил заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин.

Как сообщал «Новый День», международные политики и бизнесмены неоднократно заявили о желании инвестировать в полуостров в обход санкций. При этом некоторые крупные инвесторы уже вплотную сотрудничают с Крымом.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 18.07.18

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