Великий и могучий: Трамп услышал в словах Путина нечто интересное

Встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в финской столице продолжают обсуждать в самых широких кругах, подмечая малейшие намеки и жесты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не осталась незамеченной и бурная реакция американского президента на слова российского коллеги о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США.

«Мы должны опираться на не сиюминутные политические интересы каких-то внутренних политических сил наших стран, а на факты. Назовите мне хотя бы один факт, который говорит о каком-то сговоре», – заявил российский лидер.

«Факты» особенно заинтересовали Трампа. Услышав это русское слово, он стремительно повернулся к Путину и очень заинтересованно посмотрел на российского президента.

Пользователи предположили, что в фактах президент США мог услышать совсем другое, ругательное слово на английском языке. Впрочем, по-английски слово fact звучит точно также как и по-русски.

Хельсински,Июль 18, Оксана Мурзина

Хельсински,Июль 18. Другие новости 18.07.18

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