Киевский политолог: Последнее, о чём думает Трамп, – это Украина

Украина – и не пуп земли, она вообще мало кого интересует: это наглядно продемонстрировал президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Нельзя сказать, что Трамп совсем не думает о «Незалежной», но эта страна стала для него чемоданом без ручки, доставшемся в наследство от предшественника. Так прокомментировал итоги президентского саммита украинский политолог Александр Семченко.

«Трамп «зрадив» Украину, забыл все уроки Порошенко, который 20 минут рассказывал ему, что Путину нужно сказать о Сенцове, Крыме, Донбассе. Вообще не факт, что они встречались. На сайте Белого дома нет об этом никакой информации, хотя там публикуют сообщения даже о телефонных переговорах. Так что о встрече с Порошенко и Трампа мы знаем только от Порошенко и его пресс-службы, – цитирует эксперта «Политнавигатор». – На самом деле Украина – не пуп земли. Трампа интересуют его собственные проблемы. Украина для Трампа – чемодан без ручки, доставшийся ему от предыдущей администрации, у которой были свои планы. И эти планы не вписываются в планы самого Трампа. Украина ему не нужна, но бросить ее он не может – многие в США против этого, они вложили туда свою репутацию и деньги. А у нас считают, что мировые лидеры следуют совету Ельцина: «проснулся – подумай, что можешь сделать для Украины».

Политолог обратил внимание и на реакцию Трампа на высказывания Путина по крымскому вопросу: «В вопросе Крыма Путин обозначил свою собственную позицию, которая противоречит позиции Порошенко, и Трамп никак не отреагировал на это, – подчеркнул эксперт. – Тот же журналист, который спрашивал про Крым, задал также вопрос о якобы имеющемся у Путина компромате на Трампа, и по этому вопросу Трамп высказался. То есть он высказался там, где для него важно, а там, где неважно – промолчал».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.07.18

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