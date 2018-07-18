В Крыму обзавелись специальной техникой для сноса самостроев

ГУП «Крымавтодор» обновил прак техники – впервые за последние 20 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закуплены два экскаватора мощностью 300 и 169 лошадиных сил, минипогрузчик и автогрейдер, два седельных тягача с полуприцепами грузоподъемностью до 45 тонн, автокран грузоподъемностью 25 тонн, восемь самосвалов мощностью, четыре фронтальных погрузчика.

В числе прочего в распоряжение «Крымавтодора» поступили четыре дорожных гладковальцевых катка и дробильно-сортировочный комплекс. Всего закуплено 32 единицы спецтехники отечественного производства.

По словам исполняющего обязанности директора ГУП «Крымавтодор» Дмитрий Кривенко новая дорожно-строительная техника была приобретена на субсидию, выделенную министерством строительства и архитектуры РК для сноса самовольных построек. С этой же целью создано специальное ремонтно-строительное управление, в которое приглашены 72 специалиста.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 18.07.18

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