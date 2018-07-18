Сдавший Крым экс-командующий ВМСУ призвал встретить во всеоружии российский десант в Мариуполе

Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук призвал киевский режим отказаться от позиции «поджатого хвоста» в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адмирал призвал провести экстренные учения с привлечением пехоты, пограничников и авиации, чтобы противостоять российскому десанту, намеревающемуся «высадиться на Азовском побережье Украины».

«Нужно усиливать систему наблюдения за надводной и воздушной обстановкой. Потому что, в случае обострения ситуации, есть возможность высадки десанта, которая будет зависеть от ситуации на суше. Мы должны заблаговременно выявить районы формирования и маршруты перемещения этого десанта», – заявил экс-командующий. Он также отметил, что Киев должен провести целый комплекс мероприятий, в том числе и закрытие районов, проведение боевых стрельб разнородных группировок.

По словам Гайдука, в настоящее время Украина в Азовском море придерживается позиции «поджатого хвоста» и даже не поспешила перебросить из Одессы в Мариуполь артиллерийские катера, которые можно было бы использовать для патрулирования морской акватории.

«Ситуация «поджатого хвоста», нахождения в Мариупольском порту в ожидании команды – это не та ситуация. Здесь надо быть активным, присоединяться к этому процессу, останавливать, досматривать, противодействовать, использовать те небольшие морские силы, которые есть, для патрулирования, сопровождения», – цитирует «ПолитНавигатор» украинского адмирала.

Как сообщал «Новый День», ситуация в Азовском море начала обостряться после того как украинские пограничники задержали в нейтральных водах российский сейнер «Норд». В России похищение судна расценили как пиратство. Чтобы обеспечить безопасность российских рыбаков, в Росрыболовстве прибегли к помощи силовиков, которые предоставили сторожевой корабль для защиты граждан РФ от украинских пограничников.

Мариуполь, Анастасия Зук

Мариуполь. Другие новости 18.07.18

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