Отдых в Крыму: Ялта «остыла», на Азовском побережье купаться нельзя

В самых популярных туристических местах Крыма остыла морская вода, а Азовское побережье атаковали медузы.

Как уже сообщал «Новый День», холодные массы морской воды пришли к берегам Крыма из Краснодарская края, это совпало с нашествием медуз на Азовские берега. В ряде СМИ поторопились заявить о срыве туристического сезона.

«Некоторые экземпляры (медуз) достигают полуметра. Отдыхающие в Крыму оказались на грани нервного срыва: всё южное побережье захватило холодное течение, температура воды упала до +13 градусов. Купаются только моржи. А на Азовском побережье Крыма, где отличные открытые песчаные пляжи, сегодня нашествие крупных медуз, – написал вечером 18 июля сайт «Говорит Москва». – Получается, тысячи людей, которые приехали в Крым, фактически не купаются. Там холодно, а здесь страшно в воду зайти».

Однако по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 18 июля температура воды в Черном море составила в Керченском проливе и Севастополе +25°, в Евпатории +23°, в Алуште +21°, у берегов Карадага +19°, в Феодосии +17°.

И только в Ялте, действительно, холодно – +15°. Туристы отмечают, что вода обжигает, но на улице очень жарко. А в соседних Алуште и Севастополе на пляжах не протолкнуться – вода теплая.

Отметим, низовки (когда в жаркую погоду остывает море), как и нашествие медуз в Крыму случаются регулярно. И то, и другое обычно длится несколько дней. И расстраивает исключительно туристов-новичков, приехавших в Крым на короткий срок, совпавший с капризами погоды.

Симферополь, Лиана Макоба

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