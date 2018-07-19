«Это мы провели вам газ»: на Украине объяснили, кому РФ обязана богатством

Своим богатством Россия обязана Украине – именно там, по версии бывшего премьер-министра «Незалежной» Юрия Еханурова, создали газовую отрасль РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», откровением Ехануров поделился в эфире одного из украинских телеканалов.

«Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это всё выпускники там до сих пор работают», – сказал он. «Ага, и газ нам в недра ещё закачали, – подхватили в соцсетях. – И пирамиды в Египте украинцы строили. Весь мир создан украинцами». «Да-да, а еще Черное море выкопали древние укры. Помним, знаем, верим».

«Строить государство – это вам не историю переписывать», – цитирует в комментарии РИА «Новости».

Напомним, украинские политики не раз делали исторические «открытия». Например, министр иностранных дел Украины Павел Климкин украинцем Александра Пушкина: «В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений» а президент Украины Петр Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке похитить княжну Анну – дочь Ярослава Мудрого – и умыкнуть ее «в российскую историю». В начале июля президент Украины Петр Порошенко и вовсе заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину, а русское православие «выросло» из украинского.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.07.18

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