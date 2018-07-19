Зеркальный ответ: Россия готовит санкции в отношении Украины

Правительство России разрабатывает санкции в отношении Украины: ограничения коснутся несколько сот физических и ряд юридических лиц. Первым делом предполагается заблокировать их активы в РФ. Это станет «зеркальным ответом» на аналогичные шаги со стороны Украины: на сегодняшний день в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц, большинство из которых – российские.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 1 августа Минэкономики, Минпромторг и Минфин должны представить предложения по импортируемым из Украины товарам, «в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».

Вопрос о введении санкций в отношении физических и юридических лиц Украины находился на повестке дня с 2014 года: за его скорейшее принятие выступали прежде всего представители силового блока, но ограничительные меры такого рода было решено «отложить про запас», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве РФ: «Проект указа президента будет конкретным, но оставит и поле для маневра, убежден федеральный чиновник: нецелесообразно пускать все меры в ход одномоментно».

Введение санкций в отношении Украины произойдет в соответствии с указом, подписанным президентом России 4 июня. Установлен не очень большой перечень возможных ограничений: например, прекращение или приостановка сотрудничества российских компаний с «недружественными» иностранными государствами и организациями в различных отраслях, а также запрет или ограничение на ввоз продукции и сырья, странами происхождения которых являются иностранные государства. Аналогичный запрет может быть установлен на вывоз сырья из РФ организациями, находящимися под юрисдикцией «недружественных иностранных государств». В соответствии с решением президента могут вводиться и «иные меры» воздействия.

Импорт в РФ из Украины в 2017 году составил, по данным ЕАЭС, около $4,9 млрд, основные объемы приходятся на алюминиевое сырье, металлургическую и машиностроительную продукцию.

За 5 месяцев текущего года объемы импорта сократились на 39%, отмечает «Коммерсант». При этом активов украинских инвесторов, на которые можно было бы наложить санкции, в РФ крайне мало: одним из редких примеров является компания «Титановые инвестиции» Дмитрия Фирташа, владеющая «Крымским титаном», но на нее наложить ограничения сама Украина.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 19.07.18

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