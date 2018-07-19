В Ялте закрыли Приморский пляж

В Ялте на несколько дней закрыли Приморский пляж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этой территории нашли взрывоопасный предмет.

«По техническим причинам в связи с обнаружением взрывоопасного предмета в районе Приморского пляжа в Ялте с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей территория Приморского пляжа будет закрыта для посещения в период с 6.00 19 июля ориентировочно до 10.00 23 июля», – сообщается на официальной странице администрации Ялты в Facebookе. Ч

иновники принесли свои извинения за доставленные неудобства, однако закрытие пляжа на столь долгий период вызвало волну возмущений.

«5 дней будут обезвреживать взрывоопасный предмет? Удивляет!», – негодуют одни. Других же новость о находке встревожила: «Реально что-то нашли? Это очень плохо».

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 19.07.18

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