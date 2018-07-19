На Украине директоров школ будут увольнять за любовь к России

В Днепре собираются уволить 30% директоров местных школ за непатриотичные посты в социальных сетях и любовь к сопредельному государству.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что три года на своем посту мониторил высказывания директоров местных школ для того, чтобы выявить «непатриотично» настроенных наставников юных украинцев. По его словам, 30% работников сферы теперь будут уволены без возможности восстановиться по суду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящий момент департамент образования уже проводит конкурсы на замещение должности директоров школ.

«Более 30 (!) процентов претендентов, начиная с 2014 года, в соцсетях или непублично поддерживали сепаратистские настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство. Доходило до того, что некоторые в Фейсбуке писали – за Украину, а в «Одноклассниках» – за ЛДНР и Россию! Теперь они все либо будут уволены, либо не приняты на работу», – написал на своей странице в Facebookе Филатов.

Одни комментаторы хвалят радикально настроенного мэра, другие подчеркивают, что выявленные 30% – это вполне адекватные украинцы, которые устали от выходок киевского режима и трезво оценивают ситуацию. «Россия – враг лишь для тех, кто хочет в это верить», – заключают реалисты.

Днепр, Анастасия Зук

Днепр. Другие новости 19.07.18

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