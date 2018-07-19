«Настоящая катастрофа и эпидемия»: Украина через несколько дней может остаться без питьевой воды

В ближайшие несколько дней на Украине может прекратиться подача питьевой воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема все та же – нехватка жидкого хлора, который используется на очистных сооружениях. В Николаеве уже перешли на режим экономии и снизили давление воды, в Харькове запасы хлора закончатся 21 июля, в Житомире и Запорожской области запасов хватит до 28 июля, в Черкассах – до 31 июля, а в Киеве – до середины августа.

Напомним, единственный в стране производитель хлора – «ДнепрАзот», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, прекратил работу из-за высоких цен на газ для предприятия. Эксперты считают, что бизнесмен предпринимает попытку шантажировать руководство «Незалежной».

В водоканале украинской столицы дефицит химиката уже назвали «настоящей катастрофой». «После того как на складах закончится жидкий хлор, водоканалы не смогут поставлять питьевую воду в краны. Хлор используется в технологии очистки воды, а отсутствие вещества приведёт к распространению бактерий и, как следствие, к возникновению эпидемии. То, что у нас сейчас происходит, – это настоящая катастрофа», – цитирует RT источник в Киевводоканале.

При этом импортировать на Украину жидкий хлор из Европы довольно проблематично, так как это взрывоопасное вещество, на поставку которого необходимо длительное время оформлять документы, а транспортировать его по украинским железным дорогам попросту опасно из-за их низкого качества.

Одни эксперты отмечают, что Коломойский пошел на данные меры вынуждено: после повышения по требованию МВФ цены на газ для предприятий и населения. Другие же подчеркивают, что даже если предприятие возобновит работу, то цены на хлор, а после и на питьевую воду вырастут в разы, что также вызовет недовольство у украинцев. А вот третьи не исключают, что если вода исчезнет из кранов жителей «Незалежной», то «ДнепрАзот» будет национализирован.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 19.07.18

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