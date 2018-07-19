Просто бизнес: США собираются заблокировать «Северный поток – 2»

В Вашингтоне заявили повысить энергетическую безопасность стран НАТО. Сделать это собираются посредством санкций в отношении участников проекта «Северный поток – 2». Соответствующий законопроект уже внесен в конгресс США.

Как уже сообщал «Новый День»,в рамках проекта «Северный поток – 2» предполагается построить два газопровода мощностью 55 млрд кубов в год, которые пройдут по дну Балтийского моря от Усть-Луги (Ленинградская область, Россия) до Грайфсвальда (Германия). Протяженность маршрута превысит 1200 км.

Разрешение на строительство газопровода уже выдали три ключевых партнера – Германия, Финляндия и Швеция, через которые пролегает 89% маршрута. Только Дания все еще не приняла решения, но существует вариант проекта без участия этого государства.

Вашингтон предпринимал неоднократные попытки заблокировать реализацию проекта «Северный поток – 2», угрожая участвующим в нем компаниям. Официально это объясняют возможностью избежать «политического принуждения и манипуляций со стороны России».

«Данный законопроект может обязать страны-члены НАТО приобретать сжиженный природный газ из США. В самом законопроекте буквально декларируется, что российская энергетическая стратегия нанесет вред европейскому энергорынку и, чтобы это избежать, необходимо закупать ресурсы у союзников, то есть у страны НАТО, членом которого являются европейские страны, – цитирует «Газета.ru» управляющего партнера юридической компании «УК Право и Бизнес» Александра Пахомова. – Сейчас, невзирая на относительно теплую встречу лидеров двух стран, действующая правящая элита США в очередной раз продемонстрировала неготовность решать ключевые проблемы в мире в одной связке с Россией, а также несогласие с позицией Европы в отношении ее энергетической политики».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 19.07.18

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