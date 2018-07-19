В Ялте накажут фотографа-живодера

В Ялте у местного фотографа обнаружили редкую сову.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Крыма, дикую птицу, занесенную в Красную книгу Крыма, использовали для фотосессий с туристами возле водопада Учан-Су. При этом у хозяина отсутствовали разрешения на изъятие краснокнижного животного из среды обитания и на содержание и разведение в полувольных условиях.

Сотрудники Минприроды Крыма составили в отношении фотографа протокол по статье 4.1. Закона Республики Крым об административных правонарушениях (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Крыма) и вынесли определение о назначении времени и места рассмотрения дела.

Согласно статье ему грозит штраф от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в начале июля в Судаке спасли редкого пернатого хищника – курганника. Хозяева оказали активное сопротивление, но птицу все-таки удалось забрать и отправить специализированное учреждение.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 19.07.18

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