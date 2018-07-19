Дойдём до Путина: чиновников Севастополя обвинили в процедурных фальсификациях на публичных слушаниях

Общественники обвинили власти Севастополя в регулярной фальсификации итогов публичных слушаний по объектам федеральной целевой программы.

По словам соавтора общественной инициативы «Наш Севастополь» и члена Общественной палаты Севастополя Ольги Дроновой, накануне в Ленинском муниципалитете прошли публичные слушания, на которых присутствовали лишь штатные сотрудники муниципалитета и посторонние люди, выдавшие себя за жителей района застройки. Дронова утверждает, что сами местные жители, для которых планируют построить школу и детский сад, узнали о проведении собрания лишь на накануне мероприятия, хотя по закону их должны были проинформировать минимум за 30 дней. Таким образом, по мнению общественницы, власти получили ложное согласие «населения» на строительство объектов, так как на самом деле жители данного района выступают против строительства на выбранных участках из-за отсутствия там необходимой инфраструктуры. Также горожане считают, что в проектах строительства превышено допустимое расстояние пути до школы и детсада и непонятно, зачем чиновники собираются построить мост, ведущий к учреждениям, стоимостью 600 миллионов рублей.

«При подобных фактах результаты слушаний смело можно назвать фальсификацией, потому что сотрудники муниципалитета голосовали, выдав себя за жителей района», – рассказала РИА «Новый День» Дронова. Она отметила, что подобные «собрания» в Ленинском муниципалитете не единичный случай: накануне департамент капитального строительства города благодаря подобной схеме получил «добро» на возведение храма в Ушаковой балке. Общественница негодует и подчеркивает, что власти должны работать в интересах жителей Севастополя, а не «протаскивать» нужные им решения.

При этом представительница общественности отмечает: чиновники, понимая, что получат отказ, начинают «манипулировать и даже шантажировать севастопольцев, которые просят перенести объекты ФЦП в другое, более удобное место. «Они заявляют, что если горожане не дадут согласие на стройку в этом месте, то Севастополь лишится финансирования по ФЦП и больше его не получит», – сообщила Дронова.

Общественница уверяет: в украинские времена подобные приемы манипулирования общественным мнением были в ходу у бизнес-структур. «Сегодняшняя ситуация намного страшнее: такой открытой фальсификации от органов муниципальной власти никто не ожидал. Вроде бы благое дело для людей – строительство школы и детского сада, а фактически – согнали гарантированно голосующих как надо», – возмутилась горожанка. «Это первые такие случаи, когда решения были фальсифицированы властью, но судя по тому, что происходит сейчас в городе, я не исключаю, что вынесение подобных решений может стать тенденцией», – считает Дронова.

Общественники совместно с местными жителями готовят обращение к президенту России Владимиру Путину, а также собирают документы для заявлений в прокуратуру, чтобы остановить чиновничий беспредел.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 19.07.18

Поклонская не обманула: как крымские депутаты голосовали за пенсионную реформу. / Аксенов: «Крымэнерго» разделят на части. / В Ялте накажут фотографа-живодера. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»