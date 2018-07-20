«Их взяли в заложники»: Украина не выпустит крымских рыбаков

Экипаж «Норда» не выпустят из Украины, несмотря на все заявления властей «Незалежной». Об этом заявили в компании, владеющей сейнером.

Как уже сообщал «Новый День», 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря. Тем не менее, капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Срок досудебного расследования по его делу продлили до сентября. Остальному экипажу вернули российские паспорта и заявили, что их никто не задерживает, но реально покинуть территорию Украины они не могут.

Так, 19 июля заместитель начальника управления украинской прокуратуры по Крыму Егор Ребров сообщил, что крымские моряки вправе вернуться домой, но «как граждане Украины». И предложил уточник у самих моряков, «почему они этого не делают». «Ни одна инстанция Украины не идентифицировала семерых членов экипажа как граждан страны. Следовательно, выезда по паспортам Украины нет. Российские загранпаспорта, выданные консульством России, есть, но существует устный запрет на пропуск ребят через границу. Что означает, что при первой попытке вновь будут заведены дела о незаконном пересечении, – цитирует РБК пресс-секретаря компании-владельца судна Анну Шевелеву. – Фактически они являются заложниками системы власти Украины. Это наша позиция. Ребятам нелегко, возраст, нервы сдают, Здоровье тоже, пока держатся».

Шевелева добавила, что российская сторона будет добиваться получения на руки всех документов от всех инстанций по всем инцидентам.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.07.18

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