Коммунистов Украины прессуют силовики – для патриотического равновесия

В офис центрального комитета Коммунистической партии Украины в Киеве нагрянули силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проводившие обыск представились киберполицией, но предоставили документов, дающих право изымать документы и оргтехнику.

«С целью придания данному действу внушительности привлечены автоматчики. Работников офиса не выпускают из помещения, телефоны также забрали», – заявили в КПУ.

Напомним, в течение последних двух месяцев силовые структуры «Незалежной» занимались радикалами и националистами: в их офисах и домах тоже проводились обыски, а 18 июля суд отправил координатора радикальной организации С14* (запрещена в России) Сергея Мазура под домашний арест на два месяца.

По мнению экспертов, «визит» в КПУ понадобился для восстановления «патриотического имиджа власти.

«Это уже примерно пятый обыск в КПУ. Я думаю, что что-либо нового найти там очень сложно, только с собой что-то принести, если очень хотеть. Я связываю этот обыск с политтехнологическими мотивами: с задержанием и избранием меры пресечения для радикалов С14*. Обысками, которые произошли у них в минувшие две недели, – цитирует политолога Руслана Бортника «Украина.Ру». – И конечно, власть, чтобы не показаться непатриотичной, решила сбалансировать это информационное движение в среде правых новой атакой не левых».

Он отметил, что к такому приему прибегают не в первый раз: например, 8 и 9 мая: «давление на правых было симметрично гармонизировано новыми обысками у левых».

Напомним, на Украине деятельность коммунистической партии суд запретил в 2015 году, но это решение обжалуется в различных инстанциях, поэтому до сих не вступило в силу.

«Что интересно, – отмечает издание, – после обнаружения «подрывных агитационных материалов» и «пистолета с глушителем» (в мае 2018 – прим НД), Симоненко (лидер КПУ – прим НД) не арестовали, не сообщается ничего и о продолжении или вообще о каких-нибудь следственных делах в отношении главного коммуниста Украины. Хотя это вовсе не означает, что таких уголовных дел нет. Скорее всего, такие дела есть. Просто кому-то выгодно, чтобы Симоненко оставался на свободе и мог продолжать свою агитационную и прочую коммунистическую, но совсем не опасную для власти деятельность…»

На Украине отмечают, что власти взяли курс на борьбу с любым инакомыслием, и чем ближе президентские выборы 2019 года, тем жестче методы. Градус понижать нельзя, поэтому требуются все новые враги, чтобы поддерживать имидж президента Порошенко как единственного спасителя Украины, побеждающего бесчисленных «предателей, агрессоров и агентов Кремля».

«И только в этом качестве – «защитника от агентов Кремля и врагов нации», хочет предстать президент Порошенко перед избирателями, идя на второй срок, – пишет «Украина.Ру». – Либо, прикрываясь фразой «кругом враги», планирует выборы вообще отменить».

* Организации, запрещенные в России

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.07.18

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