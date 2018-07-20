Чтобы остановить «Северный поток», на Украине предлагают принести в жертву Раду

Украина может остановить «Северный поток – 2», но для этого в стране нужно сменить власть и помириться с Россией. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Герман.

«Если Украина хочет остановить «Северный поток-2», она должна немедленно сделать все, чтобы отношения Украины и России вернулись в какое-то разумное русло. Нынешний парламент этого сделать не может. Если сделать досрочные парламентские выборы и избрать вменяемых людей, пересмотреть концепцию отношений с Россией, начать искать и найти компромисс, мы можем остановить этот проект», – заявила депутат.

Как уже сообщал «Новый День», в рамках проекта «Северный поток – 2» предполагается построить два газопровода мощностью 55 млрд кубов в год, которые пройдут по дну Балтийского моря от Усть-Луги (Ленинградская область, Россия) до Грайфсвальда (Германия). Протяженность маршрута превысит 1200 км.

Разрешение на строительство газопровода уже выдали три ключевых партнера – Германия, Финляндия и Швеция, через которые пролегает 89% маршрута. Только Дания все еще не приняла решения, но существует вариант проекта без участия этого государства. По словам Геман, если проект «Северного потока – 2» будет реализован, Украина потеряет «перспективу своей государственности».

Между тем, правительство Украины собирается повысить цены на газ для населения на 60% – 70%. Об этом сообщил экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

Международный валютный фонд требует, чтобы Киев выполнил обязательства по приведению цен на газ к импортному паритету. Но в прошлом году правительство Порошенко не стало этого делать по политическим соображениям.

Это было стратегической ошибкой, и теперь за это придется платить: «Если бы в прошлом году цена была изменена на 10% – 15% и введен принцип мощности, все было бы нормально, потому что дальше неизвестно, какая была бы ситуация на энергетическом рынке, – цитирует Вовка «Главком». – А сейчас на рынке цены вырастут. Поэтому уже надо будет на 60% – 70% повышать».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.07.18

Коммунистов Украины прессуют силовики – для патриотического равновесия. / «Их взяли в заложники»: Украина не выпустит крымских рыбаков. / Референдум? Путин сделал Трампу предложение по Донбассу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»